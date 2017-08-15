Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

27 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Irak ve Suudi Arabistan, Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in 1990'de Kuveyt'i işgal etmesinden bu yana kapalı olan Arar sınır kapısını yeniden açmak için anlaştı.

15 Ağustos 2017 Salı 16:58
27 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Irak ve Suudi Arabistan iki ülke arasında 1990'dan beri kapalı olarak duran Arar sınır kapısını ticaret amacıyla yeniden açmayı planlıyor.

Sınır kapısı Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgali sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin durdurulması sonrası kapatılmıştı.

Suudi Arabistan'da yayınlanan Mekke gazetesinin yazdığına göre Iraklı ve Suudi yetkililer pazartesi günü bölgeyi ziyaret etti ve buradaki Iraklı hacılarla görüştü.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 16:58
  1. suudi arabistan
  2. ırak
  3. MEKKE
  4. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
    1. Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2..
    2. Tuncay Özkan tehdit etti:..
    3. Macron'dan Erdoğan'a telefon!
    4. Yerli otomobilde flaş gelişme! Bakana..
    5. Sakarya'da yüzsüzlükte son nokta!..
    6. Duruşmada FETÖ elebaşına sahip çıktı!
    7. Rusya'dan 'dünya savaşı' açıklaması
    8. 27 yıl sonra bir ilk yaşandı!
    9. DBP'li 7 eski meclis üyesi gözaltında
    10. Şehir Hatları'ndan ek seferler
    11. Robinho'dan Çaykur Rizespor açıklaması
    12. Marmaris'te tatilciler yunusları..
    13. CHP Milletvekili Akaydın hakkında..
    14. Galatasaray'a sürpriz golcü! Teklif..
    15. Yumurta üretimini yasakladılar
    16. İş kurmak isteyenler dikkat! O kurum..
    17. Çarpıcı iddia: Yeni bir dünya savaşı..
    18. İstanbul'da taşıma ücretleri belli..
    19. Aranan isimler enselendi!
    20. Yalova’da dürüstlüğü sayesinde iş..
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'