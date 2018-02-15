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27 ülkede yapılan ankette Türkiye birinci oldu

27 ülkede ve 20 bini aşkın kişi ile yapılan araştırmada sağlık sisteminden en memnun olan ülke Türkiye oldu.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:54
27 ülkede yapılan ankette Türkiye birinci oldu

Ajans Press’in Türkiye Barometresi Araştırması verilerinin yanı sıra medyaya yansıyan haberbaşlıklarından elde ettiği bilgilere göre, 27 ülkede 20 bini aşkın kişiyle yapılan araştırmada, sağlıksisteminden en memnun ülke Türkiye olarak belirlendi. Araştırmaya katılan 16 ile 64 yaş arasındaki insanlara en çok endişe ettikleri 3 konu sorulurken, Türkler sadece yüzde 3 oranında 'sağlık sistemi' diye yanıt verdi. Dünyaya bakıldığında ise bu oran yüzde 24 olarak belirlendi.

YÜZDE 72 İLE EN MEMNUNİYETSİZ MACARLAR

Sağlık sisteminden en memnun ülke sıralamasında, Türkiye’yi, yüzde 6 ile Güney Kore, Meksika ve Arjantin takip etti.  Arjantin’i de yüzde 7 ile Malezya, yüzde 9 ile İtalya izledi. Buna karşın, sağlık sistemine ilişkin memnuniyetleri sorulan kişilerden en memnun olmayan, yüzde 72 ile Macaristan oldu. Macaristan’ı da yüzde 62 ile Polonya takip ederken, yüzde 46 ile Brezilya izledi.

DEVLET HASTANELERİNDEKİ RANDEVU SİSTEMİ ÇOK KONUŞULDU

PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçtiğimiz yıl yazılı basında 600 binin üzerinde sağlık haberinin çıktığı belirlendi. Türkiye, sağlık sisteminden memnun iken sağlık başlığı altında çıkan haberler incelendiğinde, özel hastanelerdeki muayene ücretleri ve özellikle büyük şehirlerdeki devlet hastanelerinde randevu sorunu medyanın en çok konuştuğu haberler içerisinde yer aldı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:54
  1. Ajans Press
  2. anket
  3. Arjantin

YORUM YAZ

  • cihatcihat32 dk önce
    Hangi 27 ülke
  • aliali34 dk önce
    Bir de hukuk sistemini araştırın ne olur. Bakalım sonda kaçıncı oluruz.
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