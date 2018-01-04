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27 ilde operasyon... 58'i muvazzaf asker 70 gözaltı kararı

Konya merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 08:22
27 ilde operasyon... 58'i muvazzaf asker 70 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 58'inin muvazzaf asker, 12'sinin ise TSK'dan ihraç edilenler olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 08:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Avini Avini 30 dk önce
    Meral söylemişti ya Konya'da silahlı eğitim veriliyor diye konuştu ya
  • hamido hamido 1 sa önce
    HAPİS YETMEZYILLARCA DEVLETTEN ALDIKLARI MAAŞLAR. GERİ ALINSIN . HAİN KÖPEKLERDEN.
  • Adsız.Adsız.2 sa önce
    Son hainin son nefesi kesilene kadar,son nefere son nefese kadar mücadeleye devam.....Tam teyakuz hep teyakuz....Gevşemeden,15.temmuz gecesi ruhuyla dipdiri bir imanla,250 şehidin kanlarını bu hainlerin ellerinde bırakırsak kalbimiz kurusun.....Yer duysun,gök şahid olsun.....
Bugünkü Akit

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