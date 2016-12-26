27 Aralık'ta okulların tatil olduğu iller

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27 Aralık'ta (yarın) eğitime ara verilen iller şunlar:

KONYA

Konya kent merkezinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 27 Aralık Salı tatil edildiği belirtildi.

İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engellilerin yarın idari izinli sayılacağı, özel kreş, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de bir gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların 27 Aralık Salı tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.