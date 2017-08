266 bin İranlı turist geldi, oteller dolup taştı

Bölgede terör örgütüne yönelik kararlı operasyonlarla huzur ve güven ortamının da sağlanmasıyla Van'ı ziyaret eden İranlı turist sayısında büyük bir artış yaşandı. Geçen yıl 238 bin yolcu girişi yapılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda bu yıl söz konusu rakama yaklaşık 6 ayda ulaşıldı.

Komşu ülkeyle en uzun sınır hattına sahip Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan 7,5 ayda 266 bin 98 yolcu giriş yaptı.

Resmi tatillerin yanı sıra özel seyahatlerinde de Van'a akın eden binlerce İranlı, tarihi ve turistik mekanları ziyaret edip bol bol alışveriş yaparak kente büyük bir hareketlilik kazandırdı.

Esnaf, iş yerlerinde Farsça müzikler çalıp vitrinlere Farsça yazılar asarak turistlerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Geceleri eğlence mekanlarında vakit geçiren İranlı turistler, gündüz de yaptıkları alışverişle iş yeri sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

70 MİLYAR DOLARLIK PAZAR VAR

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AA muhabirine, Kapıköy Sınır Kapısı'nın uzun yıllardan bu yana Van'ın beklediği önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

"Karşımızda 70 milyar dolarlık bir İran pazarı var ama burayla cüzi bir ticaretimiz var" diyen Çiftci, sınır kapısında yürüttükleri çalışma ile karşı tarafta da büyük bir heyecanın yaşandığını vurguladı.

Kentin ekonomisi, turizmi ve ticaretini geliştirecek önemli hizmetlere imza atma çabasında olduklarını ifade eden Çiftci, şöyle devam etti:

"Sınır kapısında modernizasyon çalışması başlattık. Geçtiğimiz yıl 238 bin yolcu girişi varken biz bu rakamı ilk 6 ayda yakaladık ve şu anda geçtiğimiz yıldan daha fazla yolcu girişi oldu. Bu, yatırımın ve sonrasındaki Van'ın tanıtılması çalışmalarının sonucudur. Turizm önemli bir gelir kaynağıdır ilimiz için. Karşımızdaki İran pazarının Van'a gelmesi ve esnafın gelişmesi açısından bacasız fabrikadır. Yeni kapıyı açtığımızda sayı her yıl katlanarak artacaktır. Bundan herkes emin olsun."

Bundan sonra Kapıköy Sınır Kapısı'nda hem yolcu sayılarında hem de diğer alanlarda yeni rekorlar elde edileceğine inandığını belirten Çiftci, yeni yatırımlar ve yaşanan gelişmelerin Van'ın hak ettiği noktaya gelmesi açısından ciddi bir potansiyel oluşturacağını dile getirdi.

Çiftci, kentin potansiyeline yakışmayan sınır kapısının Türkiye'nin en büyük sınır kapısı haline getirildiğine, son teknolojiyle donatılan binanın yakın zamanda hizmete açılacağına işaret ederek şunları söyledi:

"Bölgemize her zaman farklı bakan, özel ilgi gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Başbakanı'mızın, Hükümet'imizin, Bakan'ımızın bölge bakışı ve bizlerin de takibiyle bu sonuçları elde ettik. Bundan sonraki süreçte de Van Kapıköy Sınır Kapısı her alanda yeni rekorlarla Türkiye'nin gündeminde olacak, Van'ın, bölgenin, ülkenin kalkınmasına büyük katkılar sunacak. Van artık bir çıkmaz sokak değil, Türkiye'nin bölgeye açılan kapısı olacak. Bundan sonra çok büyük hedeflere ulaşacak."

93 BİN ARTIŞ OLDU

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (VAN TSO) Başkanı Necdet Takva, sınır kapısından geçişlere ilişkin verilerin sevindirici olduğunu aktardı.

Kapıköy Sınır Kapısı'nın Van'ın son 40 yılının en önemli projelerinden olduğunu ve bunun elde edilen rakamlarla da kanıtlandığını vurgulayan Takva, 7,5 ayda 266 bin İranlının Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını anlattı.

Takva, Kapıköy Sınır Kapısı'nın fiziki durumunun kötü olduğuna, buna rağmen rekor oranda giriş gerçekleştiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Yeni kapı inşaatı devam ediyor. Bunun verdiği heyecanla İranlıların başta ilimiz olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerine doğudan giriş yaparak farkındalık oluşturmasının hepimizi heyecanlandıran bir tarafı var. Bunun kıymetini bilmemiz ve şımarmamamız lazım. Van halkının, esnafın, tüccarın bu emeğe sahip çıkması gerekiyor. Bu Van halkının emeğidir. 3-4 yıldır üzerinde çalıştığımız yoğun emekle kendimizi ve kentimizi tanıtmaya çalıştığımız bir projenin sonucudur. İranlıların burada misafir olduklarını, komşularımız olduğu bilincini asla unutmamamız gerekiyor. 266 bin İranlının kapıdan geçiş yaptığını biliyoruz. Geçtiğimiz yıl 173 civarında olan rakam, bu yıl 266 bin olarak gerçekleşti. Kapıköy Sınır Kapısı'nın yeniden inşa edilmesi, hepimizin hayatında bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının bir işaretidir."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki hareketliliğin gelecek yıllarda ticarete de dönüşeceğine dair kanaatinin güçlendiğini bildiren Takva, yıl sonuna kadar yeni binanın yapımının tamamlanmasıyla Van için yeni bir dönem başlayacağının altını çizdi.

Kurban Bayramı'nda da yoğun bir turist girişi beklediklerini anlatan Takva, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnanıyorum ki Kapıköy'de yeni bir rekoru hep birlikte göreceğiz. İnsanların, sınır kapısından girişten kentimizi terk edinceye kadar bizim misafirimiz olduklarını asla unutmamamız lazım. Konaklama sektöründe zaman zaman şikayetler alıyoruz. Birçok kişinin aynı odada konaklamasına zemin hazırlayan ve fiyat uygulamalarında aksaklıkların olduğunu biliyoruz. Sektörleri özellikle bu konuda uyarıyoruz, onlara rica ediyor, yalvarıyoruz. Gelen insanlar bizim misafirimiz, velinimetimizdir. Deprem sonrasında oluşan yerel ekonomik krizi aşmamızda bizim için manivela görevi yaptılar. Onların kıymetini bilmemiz lazım. Hepimizin ihtiyacı olan budur. Kapıköy inşaatı onlarda da heyecan yaratıyor. Gelecek yıl giriş sırasında yaşadıkları sıkıntıları yaşamayacaklarının psikolojik etkilerinin olduğunu biliyoruz. Bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, TOBB'a, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkes buna sahip çıkmalıdır."

Esnafın İranlılarla yakın iletişim kurduğunu belirten Takva, "Özellikle Farsça bilenlerimizin sayısı arttı. Bu bir arz talep meselesi. Herkesin kendi işini en iyi şekilde yapma çabası içinde olmasını öneriyoruz. İranlıların hizmet alımı konusunda tüm sektörlerde bir farkındalık oluştu. İnşallah bunu sürdürülebilir kılar ve önümüzdeki yıl bu rakamı ikiye katlarız diye düşünüyoruz" dedi.

"VAN HAK ETTİĞİ YERE GELECEKTİR"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Van Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe de, İranlı turistlerin yaptıkları alışverişle kent ekonomisine büyük katkı sağladığını anlattı.

Alışveriş merkezleri, tarihi mekanlar ve caddelerde Vanlılardan daha çok İranlılarla karşılaşıldığını aktaran Özgökçe, şu ifadeleri kullandı:

"Van'ın gelişmesindeki en önemli geçim kaynağı turizm ve bu konuda son yüzyılın patlamasını yaşadık. Geçtiğimiz yıl terör olayları nedeniyle gelen insanların sayısı azdı. Şu anda gelen rakamlar bizi mutlu ediyor. Yürütülen tanıtım çalışmalarının meyvesini alıyoruz. İranlıları buraya davet ederek duydukları güzellikleri görme imkanı sunduk ve bunun karşılığını alıyoruz. Geçtiğimiz hafta Edremit'te açılan plajımızda 6 bin şezlongdan 3 bin tanesini İranlı vatandaşlar kiralamış. Bu bile komşularımızın ilimize sundukları katkı açısından önemli bir zenginlik. Van küçük rötuşlarla turizmde hak ettiği yere gelecektir. Yapılacak yatırımlarla, İranlılar batıya gitmek yerine yolda harcadıkları parayı burada daha fazla konaklamada kullanabilir, bu da bizi sevindirir."

OTELLERDE BOŞ YER YOK

Van'daki bir otelin sorumlusu Sefer Bayram da İranlı turistlerin gelmesiyle büyük bir yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek İranlıların kentten memnun ayrılması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Otelin yüzde 100 doluluğa ulaştığına ve gelen taleplere yetişemediklerine işaret eden Bayram, "Otellerimizde yer kalmadığı dönemlerde misafirlerimizi mağduriyet yaşamamaları için evlerimizde ağırlıyoruz. Her ne olursa olsun İranlılar kentimizin can suyu ve biz onlardan çok memnunuz. Her şey yolunda ve güzel bir şekilde gidiyor. İnşallah böyle devam eder." dedi.

İranlı Asef Daşbula da ülkesine yakın olduğu için yaz tatilini Van'da geçirdiğini vurgulayarak Van'ı ve Türkiye'yi çok sevdiğini, yılın belli dönemlerinde kente gelerek hem tatil hem de alışveriş yaptığını kaydetti.