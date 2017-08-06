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26 ülkenin ordusu bir araya geldi!

Rusya 26'dan fazla ulusun katıldığı Uluslararası Ordu Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Tümen kentinin dışında kurulan poligonda son hazırlıklar tamamlandı ve kapılar açıldı. Bir çok ülke paraşütlerle, tanklarla, saldırı uçaklarıyla kendi ordu marifetlerini gösteriyor.

06 Ağustos 2017 Pazar 14:36
26 ülkenin ordusu bir araya geldi!

Rusya, Çin ve daha 26 ülkeden askeri güçler tank sürme, poligonda atış yapma, paraşütle atlama  ve bir çok Ordu egzersizleriyle marifetlerini sergiliyor.

Dün kapılarını açan ordu oyunlarında aralarında Rusya, Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus'un olduğu 20'dan fazla ordu poligonda atış talimi yaptı.  

Rusya'nın Tümen kentinin dışında yer alan Andreyevsky ordu poligonunda ülkeler birbirleriyle yarışmadan önce  Sukho Su-24 saldırı uçakları havalandı, tanklar ateş talimi yaptı. Gösterilerde çocuk izciler de yer aldı.

Ülkelerin  marifetlerini sergilediği savaş oyunları 12 Ağustos'a kadar sürecek. 


 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 14:36
  1. Rusya
  2. Andreyevsky
  3. Tümen
  4. Sukho Su-24
  5. Çin
  6. Ordu
  7. Belarus
  8. Ermenistan
  9. Kazakistan
  10. Azerbaycan
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