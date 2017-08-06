26 ülkenin ordusu bir araya geldi!

Rusya, Çin ve daha 26 ülkeden askeri güçler tank sürme, poligonda atış yapma, paraşütle atlama ve bir çok Ordu egzersizleriyle marifetlerini sergiliyor.

Dün kapılarını açan ordu oyunlarında aralarında Rusya, Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus'un olduğu 20'dan fazla ordu poligonda atış talimi yaptı.

Rusya'nın Tümen kentinin dışında yer alan Andreyevsky ordu poligonunda ülkeler birbirleriyle yarışmadan önce Sukho Su-24 saldırı uçakları havalandı, tanklar ateş talimi yaptı. Gösterilerde çocuk izciler de yer aldı.

Ülkelerin marifetlerini sergilediği savaş oyunları 12 Ağustos'a kadar sürecek.



