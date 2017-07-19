Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

26 PKK'lı terörist öldürüldü

Şırnak Kınalıtepe mevkisinde arama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 26 teröristi etkisiz hale getirdi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 22:25
26 PKK'lı terörist öldürüldü

Şırnak Kınalıtepe mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. 3 ayrı mağarada yapılan aramada terör örgütü üyelerine ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Şırnak'ta arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, Kınalıtepe mevkisinde PKK'lı teröristlerin saklandığı 3 mağarayı tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine mağaralara operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Mağarada yapılan aramada teröristlere ait, 27 kaleşnikof tüfek, 93 el bombasi 3 kilo 800 gram C-4 tipi patlayıcı, çok sayıda mermi, 8 gece görüş dürbünü, 4 kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 22:25
  1. şırnak pkk
  2. pkk
  • vatansevervatansever47 dk önce
    Elleriniz dert gormesin aslanlarim..sag yakalamak yok gayri...allahcc icin atin,allah ccicin vurun.. dualarimiz sizinle..kokunu kaziyin terorun ki artik halkimiz rahat etsin..huzur bulsun
  • Ismail Ismail 48 dk önce
    MAŞALLAHSÜBHANALLAH BAREKALLAH ...arkasi gelir İNSALLAH .
  • Osmanli14533Osmanli1453349 dk önce
    Allahiniza kurban im yiğitler aslanlar süpersiniz botlarinizi ellerinizı öperim
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü! "Türkiye ile işbirliğine hazırız"
  1. Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü!..
  2. Ölünce de birbirimizi görür ve..
  3. Barzani'den 'referandum' tepkilerine..
  4. Kanser nasıl önlenir?
  5. Mahkeme başkanından FETÖ'cü sanığa tepki
  6. Reina katliamı firarisi Danimarka'da..
  7. 'Ölüyorum anne...' diye yazıp..
  8. Karın ağrısı ve şişkinliği ciddiye alın
  9. 26 PKK'lı terörist öldürüldü
  10. İncirlik'te çarpıcı ayrıntı: ABD 15..
  11. Mutfakta yardımcı 10 pratik bilgi
  12. ‘FETÖ ile mücadelede Türkiye’yi..
  13. Bu fotoğraftan 10 dakika sonra öldüler
  14. Eşinin aracına bomba düzeneği..
  15. ABD'den, üslerini ifşa eden Anadolu..
  16. Ramazan'da 'imsak vakti'..
  17. Eski araç lastikleri nasıl..
  18. Kendisine uzanacak yardım elini bekliyor
  19. Terörist İsrail’i korku sardı!..
  20. Yeni değil... 20 yıl önce de bakandı
Baba kızının nasıl terörist olduğunu anlattı
Baba kızının nasıl terörist olduğunu anlattı
ABD sessiz ve görünmez silahı ateşledi… Işık hızıyla vurdu! 50 bin kat daha…
ABD sessiz ve görünmez silahı ateşledi… Işık hızıyla vurdu! 50 bin kat daha…
Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...