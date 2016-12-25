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26 Aralık'ta okulların tatil olduğu iller

Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller...

26 Aralık'ta okulların tatil olduğu iller
Eklenme: 25 Aralık 2016, 17:55
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KARAMAN

Kentte çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar kardan adam yaptı.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilde olağanüstü bir durum yaşandığını söyledi.

Kriz masası oluşturduklarını, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Tapsız, Meteorolojinin verilerine göre kent merkezinde kar kalınlığının 63 santimetre ölçüldüğünü kaydetti. Bunun kent merkezinde son yıllardaki en yüksek ölçüm olduğunu ifade eden Tapsız, "Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Diyaliz hastalarına, hamile bayanlara, yolda kalanların kurtarılmasına öncelik veriyoruz. Doğumu yakın olan bayanlar hastanemizde misafir ediliyor." dedi.

- "Okul yollarının açılması için özel çalışma yapılacak"

Tapsız, köy yollarının açılması için 24 saat çalışıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"156 köyümüzün 120'sinin yolları açıldı, 36 köyümüzün yol açma çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışından dolayı 2 gün okullarımızı tatil ettik. Yarın da Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre, 15 santimetre kar yağışı bekleniyor. Beklenen kar yağışı nedeniyle yarın da okulları tatil ettik. Okul yollarının açılması için yarın özel bir çalışma yapılacak. Ümit ediyoruz ki salı, çarşamba ve perşembe eğitime devam edilir. Fakat cuma günü 25 santim üzeri bir kar yağışı bekleniyor. Biz ekipler olarak en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Özellikle şehirlerarası yollarda çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Konya, Ereğli ve Mersin yolları ulaşıma açık ama Sertavul Geçidi'nde çekicilerin ulaşımına izin verilmiyor."

Vatandaşlardan zorda kalmadıkça yola çıkmamalarını isteyen Vali Tapsız, "Zaman zaman İl Özel İdaremize, belediyemize yolların açılması için sahte ihbarlar yapılıyor. Bu sahte ihbarlar neticesinde belki gerçekten yardıma muhtaç bir vatandaşımıza ulaşılamayabilinir. Olağanüstü bir durum var. Vatandaşlarımızdan yetkililere yardımcı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi.

Yüksekova İlçesi'nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

 
Etiketler26 Aralık okulların tatil olduğu26 Aralık okulların tatil olduğu iller
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