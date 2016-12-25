26 aralık pazartesi okullar tatil mi?

Ancak yapılan son hava durumu tahminlerine göre"gibi bölgelerde yağışların etkisini arttırması bekleniyor.
Hangi okullar yarın tatil?
Aksaray: Yoğun kar yağışı nedeni ile oluşan buzlanmadan dolayı Aksaray'da okullara 1 gün ara verildi.
Konya: Yoğun kar yağışı nedeni ile şehir merkezinde bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İşte o ilçeler;
Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir
Niğde: Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Gaziantep: Gaziantep'te, taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi.