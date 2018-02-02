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256 yıllık tarihi cami aslında yokmuş!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, 1762 yılında yapılan, ardından 1922'de yeniden inşa edilen Kısık Camii'nin aslında imar planında olmadığı anlaşıldı.

02 Şubat 2018 Cuma 11:26
256 yıllık tarihi cami aslında yokmuş!

Şehzadeler ilçesinde, Bölcek Dede Vakfı tarafından 1762 yılında inşa edilen ve 1922'de minaresi ile birlikte yeniden yapılan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Kısık Camii'nin cemaati, caminin var olduğunu ispatlamanın derdine düştü.

Cami önünde toplanan cemaat ve Kısık Cami Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Aytaş, konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Aytaş, cemaatin özellikle cuma namazı ile öğle namazlarını camide yer olmadığı için dışarıda kılmak zorunda kaldığını söyledi. Yeni cami yaptırmak üzere harekete geçtiklerini belirten Aytaş, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yaptıklarını ve tescilli eser olmadığı için Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün sorun çıkarmadığını kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gittiklerinde, imar planında, mevcut alanda cami olmadığını öğrendiklerini dile getiren Aytaş, caminin yeniden inşa edilmesi halinde belediyenin buraya ruhsat vermeyeceğini söyledi. Aytaş, "Büyüklerimizden, belediye başkanımızdan buranın bize cami olarak verilmesini istiyoruz. 2000'li yıllarda o zamanki belediye başkanları camiyi plan üzerinde lağvetmiş. Şimdi belediyeye gidiyoruz. Planda cami olarak görülmediğini, bundan dolayı yıkılıp, yenisi yapılırsa ruhsat vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz, buraya yeni bir cami istiyoruz. Yetkililerin buraya kulak vermesini bekliyoruz" dedi.

'CAMİ YOKSA İMAM NEDEN ATANIYOR?'

Yaklaşık 100 yıldır kullanılan caminin yok sayıldığını söyleyen cami cemaatinden Osman Çelik, "30 seneye yakındır ben, bu camide namaz kılıyorum; ama nedense burayı yok saydılar. Camiye 60 kişi zor sığıyoruz" diye konuştu.

Cami cemaatinden Tuncay Ural ise "Daha önce burada fahri imamlarımız vardı. Sonra devlet buraya imam atadı. Senelerden beri bunun içindeyiz. Şimdi bunun yok sayılması, çok büyük bir yanlış. Kağıt üzerinde olmasa devlet niye buraya imam atasın?" dedi. 

Kısık Camii Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Dikmen de "Manisa'nın eski belediye başkanlarından Bülent Kar döneminde buranın yapılması için girişimlerde bulunduk. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, buranın tarihi bir yapı olmadığına dair bir belge verdi. Daha sonra biz burayı yapmak için uğraştık. Biz buraya güzel bir cami yapılması için uğraşıyoruz. Valimizden, büyükşehir belediye başkanımızdan, ilçe belediye başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Biz imar planında değişiklik yapılarak buranın yeniden cami olarak verilmesini istiyoruz" diye konuştu. 



 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:26
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