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250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da özel harekat polislerinin de destek verdiği asayiş uygulamasına İl Emniyet Müdürü Osman Ak katıldı.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:41
250 polisle huzur operasyonu

Ak, uygulama noktasında yaşayan roman vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Özel harekat polisleri ve zırhlı araçlarla desteklenen uygulamaya pek çok birimden 250 polis katıldı. Daha çok roman vatandaşların yaşadığı bölgedeki uygulamada 100’den fazla araç ve 200 şahıs sorgulandı. Sorgulanan araç ve şahıslar tek tek arandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak da operasyona katıldı. Roman vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Uygulama yaklaşık 2 saat sürdü.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:41
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