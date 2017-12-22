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250 gayri müslim İslamı anlamak için geliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yeni başlayacak bir organizasyon, bölgede artan İslam karşıtlığının ve ön yargıların önüne geçmek istiyor.

22 Aralık 2017 Cuma 20:45
250 gayri müslim İslamı anlamak için geliyor

Georgia Eyaleti'nde bir şehir olan Atlanta'da Kuzey Amerika İslami Cemiyeti'nin gerçekleştireceği uygulama bölgede Müslümanlar ile ilgili ön yargı taşıyan Amerikalılara hitap edecek.

Organizatörler, İslamofobiyle savaşmada "Müslüman Komşularınızla Tanışın" etkinliğinin bir adım olacağını umuyorlar. Kuzey Amerika İslami Cemiyeti (ICNA) Genel Kurulu üyesi Rizvan Anwar, Müslüman karşıtı önyargılar ve nefret suçlarının son iki yılda arttığını gözlemledi ve bu etkinlik teklifini bölge Müslümanlarına iletti.

Anwar, yapacakları organizasyon ile ilgili; "Çok rahatsız edici günler yaşıyoruz. Bölge Müslümanları üzerinde büyük baskılar var. Bunun başlıca nedeni eğitimsizlik ve cehalettir. Müslüman inancını bilmiyorlar. Bizi tanımıyorlar. Biz de onlara kendimizi tanıtmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü Renaissance Atlanta Waverly Oteli'nde gerçekleşecek organizasyona katılım ücretsiz olacak. Organizasyon yemekli olarak gerçekleşecek. Dün duyurusu yapılan organizasyona şimdiden 250 gayri Müslim katılmak için başvurdu. 

Organizasyon boyunca Müslümanlar katılımcılara İslamiyet ile ilgili bilinmeyen yönleri anlatacak. Ön yargıları kırmayı amaçlayan organizatörler, ayrıca bir soru-cevap bölümü de gerçekleştirecek.

Myajc'nin haberine göre Atlantalı Müslümanlar daha önce de camilerde bu tür organizasyonlar yaparak bölge halkını İslamiyet konusunda bilgilendirmek istemişti. Fakat katılım ilk kez bu kadar yoğun olacak. (Risale Haber)

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 20:45
  1. İslam karşıtlığı
  2. İslamofobia
  3. Atlanta'da Kuzey Amerika İslami Cemiyeti
  • AbdullahAbdullah1 gün önce
    Şunlara kafirden dost olmayacağını gösterelim. Alperenler ve Osmanlı gençliği bu işi siz halledersiniz.
  • NN1 gün önce
    DOĞRU ANLATILIRSA DÜZGÜN VE İYİ KONUŞAN BİR HATİPİSLAMİN YAYILMASINA SEBEP OLUR ART NİYETLİ OLMADIĞI SÜRECE İYİ
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