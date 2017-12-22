250 gayri müslim İslamı anlamak için geliyor

Georgia Eyaleti'nde bir şehir olan Atlanta'da Kuzey Amerika İslami Cemiyeti'nin gerçekleştireceği uygulama bölgede Müslümanlar ile ilgili ön yargı taşıyan Amerikalılara hitap edecek.

Organizatörler, İslamofobiyle savaşmada "Müslüman Komşularınızla Tanışın" etkinliğinin bir adım olacağını umuyorlar. Kuzey Amerika İslami Cemiyeti (ICNA) Genel Kurulu üyesi Rizvan Anwar, Müslüman karşıtı önyargılar ve nefret suçlarının son iki yılda arttığını gözlemledi ve bu etkinlik teklifini bölge Müslümanlarına iletti.

Anwar, yapacakları organizasyon ile ilgili; "Çok rahatsız edici günler yaşıyoruz. Bölge Müslümanları üzerinde büyük baskılar var. Bunun başlıca nedeni eğitimsizlik ve cehalettir. Müslüman inancını bilmiyorlar. Bizi tanımıyorlar. Biz de onlara kendimizi tanıtmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü Renaissance Atlanta Waverly Oteli'nde gerçekleşecek organizasyona katılım ücretsiz olacak. Organizasyon yemekli olarak gerçekleşecek. Dün duyurusu yapılan organizasyona şimdiden 250 gayri Müslim katılmak için başvurdu.

Organizasyon boyunca Müslümanlar katılımcılara İslamiyet ile ilgili bilinmeyen yönleri anlatacak. Ön yargıları kırmayı amaçlayan organizatörler, ayrıca bir soru-cevap bölümü de gerçekleştirecek.

Myajc'nin haberine göre Atlantalı Müslümanlar daha önce de camilerde bu tür organizasyonlar yaparak bölge halkını İslamiyet konusunda bilgilendirmek istemişti. Fakat katılım ilk kez bu kadar yoğun olacak. (Risale Haber)