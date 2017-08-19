25 yıllık itfaiyeciyi böyle uğurladılar

Meslek hayatı boyunca sayısız yangın ve kurtarmada görev alan Hüseyin Akkaya için çalıştığı İskitler Merkez İstasyonu’nda yapılan sürpriz uğurlama, hem duygu dolu hem de eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Arkadaşlarının bahçede çember içine aldığı Akkaya’ya 90 metrelik platform aracından su sıkıldı. Akkaya, unutulmaz bir an yaşadığını belirterek arkadaşlarına teşekkür etti.