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Org. Güler’in eski koruma müdürü 25 yıldır FETÖ içindeymiş

FETÖ ile Adana’da 1996’da 13 yaşındayken tanıştığını söyleyen Orgeneral Yaşar Güler’in eski koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, MİT TIR’ları sanığı eski Üsteğmen Önder Kır’la aynı hücreden çıktı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 08:41
Org. Güler’in eski koruma müdürü 25 yıldır FETÖ içindeymiş

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in eski koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın (35) hakkında FETO üyesi olduğu iddiasıyla 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede çok çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, itirafçı olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Akın’ın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame hazırladı.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR

35 yaşında olan Akın, ifadesinde, FETÖ ile Adana’da 1996’da 13 yaşındayken tanıştığını söyledi. Cemaat evinde şüphelilerden Mustafa Çopuroğlu ile tanıştığını, FETÖ içinde kullandığı Cenk kod adını da Çopuroğlu söylediği için kendi isteği ile seçtiğini anlatan Akın, Çopuroğlu’nun söylemesiyle 1997’de Kuleli Askeri Lisesi’ni kazanarak kaydını yaptırdığını, 2000’de Çopuroğlu’nun kendisini şüpheli Hüseyin Çetinkaya’ya devrettiğini belirtti.

Akın’ın, MİT TIR’larının durdurulması davasından tutuklanıp meslekten ihraç edilen eski Üsteğmen Önder Kır’la da tanışıklığı açığa çıktı. Hazırlıkta okurken, MİT TIR’larının durdurulması davasından tutuklanıp ihraç edilen eski Kır’ın açıktan abdest aldığını gördüğünü anlatan Akın, telefonda şifreli konuştuklarını, kontorlü ya da ankesörlü telefondan görüşüldüğünü, toplantının ya da görüşmelerin iptali ve yeni tarihin dışında görüşme yapılmadığını, görüşmenin iptali için “halı saha maçı iptal” veya “Bu hafta sinemaya gitmiyoruz” denildiğini anlattı. Akın, örgütten ayrılmak istediğini ancak her defasına tehdit edildiğini söyledi. (Milliyet)

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 08:41
  1. Yaşar Güler
  2. Yüzbaşı Burak Akın
  3. FETÖ
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Kimsede suc aramayon derken sucun kaynagi chap zihniyeti onlar dini yasaklayinca hele 163maddeyi dusunun hani derlerya denize dusen yilana sarilir bu feto ortaya cikinca zamaninda biz soyledik inanmayin diyen olmadi adam take yapip aglamasi cevresinin yalakari ben milli gorusluyken bunlara ozenme deyilde bunlarda bizim gibi derdim torpil yaman ise alinmak isteyen fakirleri dusunyor burs veriyoradam tam profesenel bir kabscitibki holdingler gibi onlarda muslumandi bunlar bizim cebimizi kimisi kafamizi bosaltdi biz elimizdeki vatana sahip cikalim bize kafa tutana da kafa atalim saygilarimla
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