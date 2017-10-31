2.5 yılda 155 bin kişi çürük raporu aldı

Çürük raporu alanların sayısında son yıllarda ciddi artışlar yaşandığı ortaya çıktı. Bu yılın ilk 7 ayında rapor alanların sayısı 30.000 olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın ‘askerliğe elverişli değildir' raporu alanlarla ilgili soru önergesini yanıtladı.

Özcan önergesinde, "15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK kapsamında askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması, kamuoyunda çeşitli tartışma ve endişeleri de beraberinde getirmiştir. Kamuoyundaki tartışmalara son olarak, Sağlık Bakanlığı‘na devredilen askeri hastanelerin, siyasilerin de etkisiyle, usulsüz uygulamalarla verdiği sağlık raporları eklenmiştir" diyerek son yıllarda ne kadar kişinin rapor aldığını bakana sormuştu.

'MİLLETVEKİLLERİNİN KAÇININ YAKINI SAĞLIK RAPORU ALDI?'

Bakan Canikli'nin verdiği bilgiye göre 2015'te "Askerliğe elverişli değildir" raporu alan yükümlü sayısı 57.903. 2016 yılında bu sayı 66.370'e çıktı. Bir önceki yıla göre 8.467 kişi arttı. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devri de 2016 yılı içinde gerçekleşmişti. 1 Ocak 2017 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alan yükümlü sayısı 30.786 olarak gerçekleşti. Böylece son 2.5 yılda 155.059 kişinin rapor aldığı anlaşıldı. CHP'li Özcan'ın, "AKP'de milletvekilliği ve bakanlık yapanların kaçının 1. ve 2. derece yakını, askerlik görevinden muaf tutulmak için sağlık raporu almıştır? " sorusuna Canikli, "Herhangi bir kayıt tutulmamaktadır" cevabını verdi.