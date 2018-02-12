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25 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada son bir haftada yurt içinde 25 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:38
25 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 1 haftada yurt içinde toplam 25 teröristin etkisiz hale getirildiği belirdildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.053 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.002 terör (PKK/KCK 353, AŞIRI SOL 15, DEAŞ 66, FETÖ/PDY 568), 3.939 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 31 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.972 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca Zeytin Dalı Harekâtına yönelik harekât başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yapan 474 şahıs ile protesto eylemlerine katılan 192 şahıs olmak üzere toplam 666 şahıs gözaltına alınmıştır"

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:38
  1. içişleri bakanlığı
  2. terörist

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