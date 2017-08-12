2.5 milyon sivil tehlike altında

ABD, muhaliflerin Esed rejiminden 2015 yılında ele geçirdiği İdlib’i vurmaya hazırlanıyor. Saldırıya gerekçe olarak ise bölgenin el-Kaide tarafından yönetilmesini gösteren ABD’nin bu tezi gerçeği yansıtmıyor. Bölgeyi ele geçirdiği iddia edilen ‘Heyet-i Tahrir Şam’, Suriyeli 13 grubun birleşmesiyle oluşan bir yapı niteliği taşıyor. ABD’nin el-Kaide iddiasına gerekçe olarak gösterdiği Nusra Cephesi, Heyet-i Tahrir Şam bileşenleri arasında bulunuyor. Ancak Nusra Cephesi 2016 yılında yayınladığı resmi beyanla el-Kaide ile bağlarını keserek Suriye’den ibaret bir grup olarak varlığını sürdüreceğini açıklamıştı.

AFRİN, MÜNBİÇ, TEL ABYAD...

Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye yeni bir koruma kalkanı oluşturmak için İdlib’e saldırmaya hazırlanan ABD’nin bu hamlesi, Türkiye’nin güney sınırı için dayattığı terör koridoru yolunda yeni bir hamle niteliğinde. Pentagon’un tavrını yorumlayan Suriyeli muhalifler, Beyaz Saray’ın terör örgütüyle değil, Suriye halkı ile birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. PKK/PYD’nin işgali altında bulunan Tel Rıfat, Tel Abyad, Münbiç ve Afrin’in terörden arındırılması için gün saydıklarını belirten muhalifler, on binlerce insanı mülteci kamplarında yaşamak zorunda bırakan terör örgütünün varlığına son vermek gerektiğini vurguluyor.

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İdlib’e ABD saldırısı, terör koridorunu hayata geçirmenin dışında Türkiye’yi de Suriyeli muhaliflerden koparma amacı taşıyor. Birçoğu sığınmacı 2,5 milyon insanın yaşadığı İdlib’deki durumun Türkiye öncülüğünde ve barış içerisinde çözülmesi gerektiğini belirten muhalifler, bu günlerin belki de son şans olduğunu kaydediyor. Muhaliflerin ısrarla dile getirdiği diğer uyarı ise, el-Kaide bahanesiyle olası bir ABD saldırısının beklenen sonucu vermeyeceği yönünde. Pentagon dayatması sürdüğü takdirde katledilen Müslümanlara binlercesi daha eklenecek ve yakılıp yıkılan kadim kentlere yenileri eklenecek. Terör örgütlerini destekleyerek Türkiye’ye karşı açıktan cephe alan ABD, bölgede yeni insani dramlara neden olabilir.