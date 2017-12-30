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25 milyon euro'ya transfer olmuştu! Fenerbahçe masaya oturdu...

Gaitan’ı Aykut Kocaman’ın onayladığı ve yönetimin Atletico Madrid kulübü ile masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:16
25 milyon euro'ya transfer olmuştu! Fenerbahçe masaya oturdu...

Sezonun 2. yarısına sağ kanat ve sol bek transferi yaparak girmeyi planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen Arjantinli futbolcu Gaitan için teknik diretör Aykut Kocaman'dan onay geldiği bildirildi. Kocaman'ın onayının ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçerek İspanyol kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

ALDIĞI ÜCRETİN YARISI VERİLECEK

Fenerbahçe Gaitan'ı yarım ya da 1.5 sezon için kiralamak istiyor. Yarım sezonluk kiralanması durumunda Sarı-Lacivertli yönetim A.Madrid'e kiralama ücreti, Gaitan'a yıllık ücretinin yarısını verecek.

SATIN ALMA OPSİYONU ZOR

FENERBAHÇE'NİN satın alma opsiyonunu da almak istediği ancak bunun kolay olmadığı da gelen haberler arasında. Gaitan için görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

A.MADRİD SICAK BAKIYOR

ATLETICO Madrid'den ayrılmak isteyen Gaitan eski kulübü Boca Juniors'a gitmek istemiş ancak Atletico yönetimi Boca'nın ücretini karşılayamayacağı için buna izin vermemiş, F.Bahçe'yi işaret etmişti.

(Sabah)

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 16:16
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