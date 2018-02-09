25 km polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücünün sözleri 'pes artık' dedirtti

Merkez Meram ilçesi Akyokuş Seyir Tepesi yakınlarında devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine 42 CCV 64 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 25 kilometre boyunca kaçan ve kaçarken kendisini durdurmaya çalışan 3 polis aracına çarpan sürücü, Çelebi Mahallesi Feritpaşa Sokak'a girdi.

Otomobili çamura saplanan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürmeye çalıştı.

Güçlükle araçtan indirilen ve etkisiz hale getirilen sürücünün Yunus U. (28) olduğu belirlendi.

Şüpheli Yunus U, polislere, "Yabancı değiliz abi. Neden kovalıyorsunuz, ne oldu?" diye sordu.

Yunus U'nun 1.34 promil alkollü olduğu, cezaevinden denetimli serbestlikten yararlanarak çıktığı, annesinin üzerine kayıtlı otomobilin çekme belgeli olduğu öğrenildi.

Şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünden sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.