25 gün boşa mı yürüdü? Kılıçdaroğlu anket yaptırıyor

CHP lideri Kemal KılıçdaroğluAnkara'dan İstanbul'a yaptığı “adalet” temalı 25 gün süren yürüyüşünü tamamladı fakat bundan sonra olacaklar hakkında kendisinden henüz bir açıklama gelmedi.

Kılıçdaroğlu Maltepe'deki adalet mitinginde ve daha sonra düzenlediği toplantılarda “Yeni bir adım attık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

CEVABI ANKETTE ARIYORLAR

Parti kurmayları ve Kılıçoğlu'nun kararıyla bundan sonra atılacak adımlara yönelik yol haritasını belirlemek için kamuoyunun algısını ölçecek anketlere başvurulacağı öğrenildi.