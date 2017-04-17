25 bin hasta 'sandığa' taşındı

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Reis-i Cumhur Erdoğan Yavuz'un kaftanının açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet-i Aliyye'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesini ziyaret etti. Erdoğan ziyareti sırasında Yavuz Sultan Selim Han'ın onarımdan geçirilen kaftanının açılışını gerçekleştirdi. Sultan Selim Han, Mısır'ın Osmanlı idaresine geçmesinden sonra Kahire'den geri dönüş yolunda yağmurlu bir havada yolda giderken sohbet etmek üzere Anadolu kazaskeri Kemalpaşazade'yi yanına davet etmiş Kemalpaşazade'nin atından padişahın kaftanına çamur sıçramıştı. Sultan Selim:“Bir âlimin atının ayağından sıçrayan çamur benim için şereftir. Öldüğüm zaman bu kaftanı böylece sandukamın üstüne koysunlar" diye vasiyete bulunmuştu. Padişah vefat ettiğinde de vasiyeti gereği bu kaftan sandukanın üstüne örtüldü.