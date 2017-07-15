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249 şehit için 249 fidan dikildi

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 249 kişi için 249 fidan dikildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:29
249 şehit için 249 fidan dikildi

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Ormanı Fidan Dikim Törenine Tekirdağ ValisiMehmet Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Müftüsü İsmail İpek, Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun, SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan törende Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun açılış ve selamla konuşması yaptı.

Törende konuşan Vali Mehmet Ceylan, “15 Temmuzu anmak ve unutturmamak amacıyla 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturmaya karar verdik. Bugün 249 şehidimizin anısına 249 fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar hiç bir zaman için esaret altına girmemiş bir millet olarak 15 Temmuzda bunu bir kez daha kanıtladık. Halkımız hainleri ve teröristleri bertaraf ederek bunu bir kez daha gösterdi. Bize bu günleri yaşatan; tankların, silahların önünde duran vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum. Tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayattaki gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Ceylan ve protokol üyelerinin fidan dikimi gerçekleştirmesi ile tören son buldu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:29
  1. Tekirdağ
  2. Aydın
  3. SGK
  4. Mustafa Aydın
  5. Ceylan
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