247 terörist etkisiz hale getirdi

Güvenlik güçleri, ülke genelinde temmuz ayında düzenlediği operasyonlarda da terör örgütü PKK'ya göz açtırmayarak, 247 teröristi etkisiz hale getirdi.



Ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, örgüte yönelik yaz ayında da yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve bahar aylarında kırsalı PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, yaz döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK mensuplarının 1-31 Temmuz'daki saldırılarında 9 güvenlik görevlisi şehit oldu. Öğretmen, işçi, siyasilerin ve çobanın da aralarında bulunduğu 10 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 9 kişi yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 43 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Temmuz ayında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 247 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı ayda düzenlenen operasyonlarda, 366 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerden aralarında KCK'nin "Türkiye mali alan sorumlusu" Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 116'sı tutuklandı.

Teröristler ya da yandaşlarınca "girilemez" veya "ulaşılamaz" denilen alanlara girerek, teröristleri inlerinde bulan güvenlik güçleri, örgütün sözde sorumlularını da bir bir etkisizleştirdi.

Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, örgütün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu "Murat Bazid" kod adlı Ahmet Acar olduğu tespit edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde "yeşil" kategorisinde yer alan ve başına 1 milyon lira ödül konulan örgütün sözde Kars-Erzurum-Iğdır 4. Bölge sorumlusu "Taylan" kod adlı Ferit Polat'ın da olduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerince Bitlis'te yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, örgütün sözde Hizan sorumlusu ve aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride olduğu bildirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan örgütün sözde alan sorumlusu olduğu öğrenildi.

Aynı ilçedeki bir başka operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin de "gri" kategoride yer alan Serhildan Mahir kod adlı Mehmet Reşit Tunç olduğu tespit edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında da bölücü terör örgütünün sözde Diyarbakır yürütme üyesi "Aşut Star" kod adlı Ş.Ç'nin de yer aldığı tespit edildi.

Kaynak: AA