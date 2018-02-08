54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ve Meriç ilçeleriyle merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye ve Yenikadın köylerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye, Çin, Pakistan, Afganistan, Fas, Bangladeş, Eritre, Filstin ve Libya 242 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçaklar ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.