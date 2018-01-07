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24 yıllık sır cinayet ortaya çıktı

Aydın'da 24 yıl önce kaybolan şahsın dosyasını yeniden inceleyen polis, olayın sırrını çözdü.

07 Ocak 2018 Pazar 12:40
24 yıllık sır cinayet ortaya çıktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 24 yıl önce kaybolan şahsın dosyasını yeniden incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgili 80 yaşındaki baba ile oğlunu gözaltına aldı. Suçlarını itiraf eden baba ve oğlun gösterdiği bahçede yapılan kazıda kayıp şahsa ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu.

24 yıl sonra itiraf ettiler

Edinilen bilgiye göre, 1994 yılında Sultanhisar Atça’da yaşayan ve manavlık yapan Mehmet Kahraman, bir anda ortadan kayboldu. 24 yıl önce Mehmet Kahraman’ın yakınlarının kayıp müracaatını araştıran güvenlik güçleri olaydan bir sonuç alamayınca dosya kapandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın ve Cinayet Büro Amiri Mirsat Pulat’ın başında bulunduğu ekip tarafından 24 yıllık dosyayı yeniden incelemeye alan ekipler, 24 yıl öncesine giderek Mehmet Kahraman ile irtibatı olan herkesin ifadesine başvurdu. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonunda ekipler tarafından ifadesine başvurulan ve 1994 yılında Atça’da Mehmet Zengin’e arazi komşuluğu yapan 80 yaşındaki Ziya Y. ile 48 yaşındaki oğlu Erdal Y.’nin ifadesine başvuruldu.

Hırsızlık yaptığı için vurduğunu söyledi

İfadelerinde suçlarını itiraf eden baba oğlun gösterdiği yerde Cumhuriyet Savcılığının izni ile iş makinesiyle kazı yapıldı. O dönem Mehmet Kahraman’ı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle av tüfeği ile vurup öldürdükten sonra bahçede açtıkları çukura gömdüklerini itiraf eden baba ve oğlunun gösterdikleri yerde yapılan kazıda kemik parçaları ele geçirildi. 24 yıldır kayıp olan Mehmet Kahraman’a ait olduğu düşünülen kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tutuklanma talebi ile Nazilli Adliyesi’ne sevk edilen baba-oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken baba Ziya Y.’nin Mehmet Kahraman’ı kendisinin vurduğunu söylediği öğrenildi. Mehmet Kahraman’ın daha önce bahçelerinden hayvanlarını çaldığını ve ikinci defa hırsızlığa geldiğinde vurduğu yönünde ifade verdiği öğrenilen Ziya Y.’nin cesedi de oğlu ile birlikte taşıyıp gömdüklerini söylediği öğrenildi.

Baba oğul, 24 yıl önce işledikleri cinayet gerekçesiyle tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, Mehmet Kahraman’ın ise yıllar önce Isparta’dan Sultanhisar Atça Mahallesi’ne göç ettiği ve yıllardır burada yaşadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 12:40
  1. Sultanhisar
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