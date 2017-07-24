Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlu Olsun

Ülkemizdeki basın mensuplarının günü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun. Basın mensuplarımız yeri geliyor bir savaşın ortasına giriyor, yeri geliyor soğuk bir kış gününde saatlerce çekim yapmak zorunda kalıyor; bu gün zor şartlar altında çalışan basın mensuplarının günü.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:00
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlu Olsun

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanıyor. Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görüyor. Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi gören basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor.

Başkan Hasan Can: “Tüm Basın Mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını Kutlarım”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını şu cümlelerle kutladı: “Zor şartlarda ve büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, 15 Temmuz ve sonrası yaşadığımız süreçte millî irade için, halka vurulmak istenen hain darbeye karşı verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle ayrıca;  ilçemizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcileri ile zengin bir kadroya sahip olan ve üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan değerli basın mensuplarımızın da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını candan kutlarım”

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:00
  1. Ümraniye Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye başladı
    1. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    2. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    3. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    4. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    5. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    6. Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik..
    7. Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta
    8. KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na..
    9. Bu ne saygısızlık! Mezarlıkta oynadı
    10. 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
    11. Basının gücü, Millet ve Demokrasinin..
    12. Yaz Spor Okulları'na rekor katılım
    13. Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü
    14. Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı..
    15. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    16. İBB iddianamesinde sanıkların..
    17. Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a
    18. BEÜ’den Zonguldak’a büyük katkı
    19. Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması..
    20. AK Gençlikten İsrail’e kınama bildirisi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir