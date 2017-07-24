24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlu Olsun

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanıyor. Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görüyor. Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi gören basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor.

Başkan Hasan Can: “Tüm Basın Mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını Kutlarım”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını şu cümlelerle kutladı: “Zor şartlarda ve büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, 15 Temmuz ve sonrası yaşadığımız süreçte millî irade için, halka vurulmak istenen hain darbeye karşı verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle ayrıca; ilçemizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcileri ile zengin bir kadroya sahip olan ve üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan değerli basın mensuplarımızın da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını candan kutlarım”