24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109'uncu yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yerel ve ulusal tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı. İletişim çağında doğru, ilkeli, tarafsız bilgi ve güvenilir paylaşımların kaynağının basın olduğunu ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Bizler bunun en güzel örneğini 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gördük ve yaşadık. Demokrasiden yana tavır alan basınımız bu ülkeyi karanlığa götürecek hain kalkışmanın karşısında yer almış, canı pahasına yaptığı yayın ve bilgi paylaşımları ile darbe girişiminin bastırılmasında en önemli etkenlerden biri olmuştur.”

Mesai kavramı gözetmeksizin, günün her saatinde fedakarca çalışan basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Denizlimiz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz değerli basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diler, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı tebrik ederim" dedi.