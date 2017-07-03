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24 saat içinde bir milyon araç oraya giriş yaptı!

Aşırı sıcaklar nedeniyle günü birlik tatilcilerin Şile plajlarına akın ettiler.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:22
24 saat içinde bir milyon araç oraya giriş yaptı!

Yaşanan yoğunluk nedeniyle plajların otopark giriş ve çıkışlarında trafik durma noktasına geldi. Ayrıca akşam saatlerine plajdan ayrılan vatandaşlardan geriye çöp yığınları kaldı.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu aşırı sıcaklar ile yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçeye 24 saat içerisinde bir milyon araç girişi olduğunu kaydetti.

Tabakoğlu, vatandaşların güvenlik tedbiri alınan sahilleri tercih etmelerini ve görevlilerin uyarılarını dikkate almalarını söyledi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:22
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