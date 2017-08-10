24 saat içinde 18 çocuk ve onlarca sivil öldürdüler

Hasake operasyonu, Rakka’da düzenlenen ve 14’ü çocuk 29 sivil vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ABD saldırısından sonra geldi.

Savaş gözlem kuruluşları, ABD Hava Kuvvetlerinin Suriye’de hedef gözetmeksizin her gün yüzlerce saldırı düzenlediğini aktarıyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rakka’da hayatını kaybeden 14 çocuğun ailelerinin Palmira’dan kaçarak Rakka’ya gelen Suriyeli siviller olduğunu bildirdi.

ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri ise aralarında onlarca çocuğun da bulunduğu sivil ölümler hakkındaki sessizliğini koruyor. Yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Koalisyon Güçlerinin daha önceden yaptığı bir açıklamada ‘sivil ölümlerden elimizden geldiğince sakınıyoruz, yaşanan hadiseleri rapor ediyoruz’ ifadeleriyle yetinilmişti.

ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçlerinin Temmuz ayında yayınladığı bir raporda 2014 yılından bu yana Suriye ve Irak’ta 600 sivili öldürdükleri iddia edilse de bağımsız gözlem kuruluşları gerçek rakamın, belirtilenin çok üstünde olduğu görüşünde ısrarcı.

PYD/PKK tarafından kurulan Suriye Demokratik Güçleri SDG, Haziran ayından bu yana Rakka’yı IŞİD’den almak için ABD destekli saldırılar düzenliyor.

ABD’nin PKK’ya desteği, hava operasyonlarının yanı sıra ABD özel kuvvetlerinin havan atışları ve PKK’nın teçhiz edilmesiyle sağlanıyor.