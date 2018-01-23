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24 bin 109 işçi kadro için İBB'ye başvurdu

Taşeron firmalar aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 24 bin 109 işçi, kadro için başvurdu.

23 Ocak 2018 Salı 19:36
24 bin 109 işçi kadro için İBB'ye başvurdu

İBB'den alınan bilgiye göre, 2-10 Ocak tarihleri arasında 24 bin 109  kişi, istenen evraklarını hazırlayarak kadroya alınmak amacıyla İBB'ye müracaatta  bulundu.

Başvuruda bulunanların 15 bin 609'u İBB'de, 8 bin 500'ü İBB’nin  şirketlerinde görev yapıyordu. Emekli olup da taşeron firmada çalışan veya  emeklilik yaşı gelmiş olanların ise başvuruları alınmadı.

Kadroya alınma takvimi

Kadro için başvuranları gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart 2018  tarihleri arasında askıya çıkacak. Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri  arasında sınava alınacak. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart 2018 tarihleri  arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar  incelenerek kesin sonuç açıklanacak.

Güvenlik soruşturmasıyla birlikte tüm bu aşamaların ardından, hak  sahipleri 2 Nisan'da iş başı yapacak.

 

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 19:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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