237 milyar dolarlık dedikodu

Peki finansal açıdan ne kadar mümkün? Apple ve Disney ortaklığının nasıl sonuçları olur?

Amerikan eğlence ve iletişim endüstrisi, kulislerde güçlü bir şekilde dillendirilmeye başlanan bir dedikoduyla çalkalanıyor. Donald Trump ve ekibinin ABD'de idareyi ele almasıyla birlikte ekonomideki kritik kararların ülkenin deniz aşırı faaliyet gösteren dev kurumlarını da etkileyeceği sır değil. Bunların başında ise vergi reformu geliyor.

İddialara göre teknoloji devi Apple, olası bir vergi yükümlülüğünü en aza indirmek için eğlence sektörünün lokomotifi Disney firmasını satın alacak.

Apple'da CEO görevini yürüten Tim Cook geçtiğimiz günlerde, ABD'nin 2017 yılında yapacağı vergi reformlarıyla ilgili iyimser olduğunu belirtmişti. Yıllarca süren bekleyişten sonra büyük cezalar ödenmeden denizaşırı ülkelerdeki maddi kaynağın ABD'ye geri getirilmesine de yeşil ışık yakmıştı.

APPLE, DISNEY'İ SATIN ALACAK İDDİASI

Apple'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı finansal tablolarında deniz aşırı varlıklarının 230.2 milyar dolar olduğu görünüyor. Apple, bu parayı ABD'ye geri getirmek istediğinde, hele de işlem transfer yoluyla gerçekleştiği takdirde beraberinde devasa bir vergi de tahakkuk edeceği için Disney hisseleri üzerinden ortaya atılan bir senaryo konuşuluyor.

302 milyar dolarlık bir fonu kontrolü altında tutan, sektörün ciddi yatırım bankalarından RBC Capital Markets bu iddia üzerine bir analiz hazırladı ve ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı. "Benzeri olmayan bir teknoloji/medya gücü" olarak nitelenen olası satın almanın gerçekleşebilmesi için Apple'ın borçlanması gerekiyor.

RBC tahminine göre Apple'ın, her Disney hissesi için % 40 acyo ödemesi gerekiyor. Toplam maliyet böylelikle 237 milyar $ oluyor. Denizaşırı ülkelerden, ABD'ye geri getirilecek 230 milyar dolar civarındaki nakit ise vergi sonrası 200 milyara dek düşüyor. Aradaki 37 milyar dolarlık fark için ise borçlanmaktan başka çare görünmüyor.

Apple, şimdiye dek en büyük satın almasını ses teknolojileri ve ürünleri üreten Beats için yapmış ve 2.2 milyar dolar ödemişti. Peki şimdi neden böyle bir senaryo düşünülüyor? Birkaç önemli nedeni var.

APPLE NEDEN DISNEY'E İHTİYAÇ DUYUYOR?

iPad satışları istediği gibi gitmeyen Apple, gelir açısından % 60 oranında iPhone telefonlara bağımlı durumda. Uzmanlara göre, iPhone pazardaki gücü açısından lokomotif bir ürün fakat bu bağımlılık piyasalardaki değişimlerde kırılganlığı artıran bir faktör.

Akıllı telefon piyasası eskisine oranla çok daha çeşitli olmasına rağmen durgunlaşma eğiliminde. Apple, stratejisini üründen yavaş yavaş hizmete kaydırmaya başladı. Spotify ile yarışmak için Apple Music bir süreliğine ücretsiz sunulmuş ve üye sayısında önemli artış sağlanarak Spotify geçilmişti.

Disney farklı kategorilerdeki binlerce içeriğiyle bu anlamda emsalsiz bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Şirketin medya kolu olan ESPN dahi pekçok fırsat sunabilecek potansiyelde ve Apple'ın hizmet için oluşturacağı servislerde bomba etkisi yaratabilir.

Netflix ve Amazon firmalarının başını çektiği, isteğe bağlı çevrimiçi dijital yayıncılık hizmeti sektörüne Disney, pek de agresif olmayan Hulu ile girmeye çalışıyor.

Disney bünyesindeki içeriği Apple, dolaşımdaki kendi ürünleriyle entegre olarak sunduğu zaman, RBC'ye göre piyasaya dominant bir oyuncu olarak öne çıkabilir. Disney stüdyolarının kapasitesi de film, dizi ve belgesel vb. içeriklerin seri üretimi için oldukça uygun.

Disney atılımıyla Apple hisselerinde ortalama % 18 artış hesaplanmış durumda. Bu da Apple hissedarlarını finansal açıdan oldukça sevindirecek bir gelişme. Üstelik Apple kurucusu Steve Jobs'un Disney'in animasyon kolu Pixar'ın en büyük hissedarlarından biri olduğu tarihi de bağları güçlendiren bir faktör olarak görülüyor.

RBC Capital Markets analizinde Apple ve Disney arasındaki böyle bir senaryonun gerçekleşme olasılığıyla alâkalı bir yüzde vermiyor ama çarpıcı tespitler var.

En büyük sav iki firmanın pazar liderliklerinin yanı sıra tamamen kendilerine özgü ürün ve hizmetleriyle küresel ölçekte endüstri devleri olması. Dünya üzerinde bu iki kuruluşun ürünleriyle bir şekilde temas etmemiş, aşina olmayan insan sayısı çok az fakat yine de Apple ve Disney birbirleriyle rekabet etmiyor.

Asıl soru şu: İki firma ayrıyken yapamayıp da birlikteyken yapabilecekleri? Sahip oldukları teknoloji, finansal kaynaklar ve uzmanlıklar düşünüldüğünde bu sorunun cevabının 'her şey' ya da 'ne isterlerse' olması işten bile değil.