235 futbol sahası büyüklüğünde! 'Alman basınından şok gizli üs' iddiası

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu SDG'nin DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü gazeteye gizli askeri havaalanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu üssün koalisyonu desteklemek amacıyla lojistik merkezi olarak planlandığını belirten sözcü aynı zamanda bu havaalanına C-130 ve C-17 tipi taşıma uçaklarının, C-17 “Globemaster” jet uçaklarının da iniş yapabileceğini söyledi.

Adı açıklanmayan sözcü gazeteye ABD'nin Kürtleri Esad ve Türkiye'ye karşı uzun süre müdafaa etmek için hazırlık yaptığını savundu. Bild Gazetesi bu gizli askeri havaalanının bulunduğu bölgenin çok gizli tutulduğunu, online haritalarda görünmediğini belirtti ve bu fotoğrafları uydu fotoğrafları pazarlayan TerraServer şirketinden satın aldıklarını yazdı.