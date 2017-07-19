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235 futbol sahası büyüklüğünde! 'Alman basınından şok gizli üs' iddiası

Alman Bild gazetesinin haberine göre ABD, Suriye iç savaşına daha büyük bir müdahale için yoğun hazırlık yapıyor. Gazete uydu görüntülerinde ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınlarında gizli bir hava üssünü ortaya çıkardı. Askeri havaalanı 235 futbol sahası büyüklüğünde, toplamda ise 1.9 kilometre kare.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:44
235 futbol sahası büyüklüğünde! 'Alman basınından şok gizli üs' iddiası

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu SDG'nin DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü gazeteye gizli askeri havaalanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu üssün koalisyonu desteklemek amacıyla lojistik merkezi olarak planlandığını belirten sözcü aynı zamanda bu havaalanına C-130 ve C-17 tipi taşıma uçaklarının, C-17 “Globemaster”  jet uçaklarının da iniş yapabileceğini söyledi.

Adı açıklanmayan sözcü gazeteye ABD'nin Kürtleri Esad ve Türkiye'ye karşı uzun süre müdafaa etmek için hazırlık yaptığını savundu. Bild Gazetesi bu gizli askeri havaalanının bulunduğu bölgenin çok gizli tutulduğunu, online haritalarda görünmediğini belirtti ve bu fotoğrafları uydu fotoğrafları pazarlayan TerraServer şirketinden satın aldıklarını yazdı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:44
  1. ABD
  2. Bild Gazetesi
  3. ALMANYA
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