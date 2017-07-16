Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

23 yıl önce çalınan motosikleti için polise başvurdu!

Adana'da, 23 yıl önce satın aldığı motosikleti çalınan gurbetçi, yıllar sonra gelen trafik cezasıyla İstanbul'da olduğunu tahmin ettiği aracın yasadışı işlerde de kullanılabileceği endişesiyle polise müracaat etti.

16 Temmuz 2017 Pazar 00:21
23 yıl önce çalınan motosikleti için polise başvurdu!

Adana'da, 23 yıl önce satın aldığı motosikleti çalınan ancak Almanya'ya döneceği için durumu önemsemeyen gurbetçi, yıllar sonra gelen trafik cezasıyla İstanbul'da olduğunu tahmin ettiği aracın yasadışı işlerde de kullanılabileceği endişesiyle polise başvurdu.

Eşi ile 1970 yılında Almanya'ya çalışmaya giden biçerdöver operatörü Mustafa Göncel (83), 1994'te tatil için memleketi Adana'ya geldi.

Göncel'in burada gezmek için aldığı 01 EE 986 plakalı motosikleti, 3 ay sonra Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önünden çalındı. Almanya'ya döneceği için durumu önemsemeyen Göncel, çalışmak için yeniden yurt dışına gitti.

Almanya'dan 1995'te kesin dönüş yapan Göncel, 4 Temmuz'da adına tescilli motosikletle ilgili Karayolları Otoyol Bakım İşletme Şefliğinden 52 lira 25 kuruş para cezası gelince şoke oldu. Motosikletinin çalındığını hatırlayan Göncel, aracına, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 Eylül 2016'da ücret ödemeden geçiş yapıldığı için ceza geldiğini öğrenince tedirginlik yaşadı.

Motosikletin yasa dışı işlerde de kullanılabileceğinden endişe eden Göncel, para cezasını ödedikten sonra 23 yıl önce çalınan aracı için Bağlar Polis Merkezine müracaat etti.

"İnanılacak gibi değil"

Göncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıl önce aldığı motosikletinin 3 ay sonra evinin bahçesinden çalındığını, durumu önemsemeyerek polise başvurmadığını söyledi.

Para cezasının ödedikten sonra polis merkezine gittiklerini belirten Göncel, "İhmal ettik, peşine düşmedik, başımıza bu geldi. Para cezası ödedim, başımıza daha büyük iş açılmasın diye polise başvurdum. Polis ekipleri de 'Biz size bir gelişme olursa bildiririz' dedi. 23 yıl geçmiş nasıl böyle bir şey oluyor anlamadım. Adana plakalı motosiklet, İstanbul'da ne yapıyor? Bize böyle bir ceza nasıl geliyor, inanılacak gibi değil. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Başkası bir olaya karışır, plaka benim üzerime tekrar böyle bir şey olmaması için başvurduk." ifadesini kullandı.

Göncel, polis ekiplerinden motosikletini bir an önce bulmasını beklediklerini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 00:21
  1. 25 yıl
  2. Adana
  3. başvurdu
  4. çalıntı
  5. motosiklet
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Telefonla konuşmak isteyenlere Erdoğan sürprizi!
    1. Telefonla konuşmak isteyenlere Erdoğan..
    2. Düğünden önce demokrasi meydanına..
    3. Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün..
    4. Abdullah Gül'den 15 Temmuz mesajı
    5. Demokrasi dersi verdik... Dünya..
    6. Türkiye'deki tüm camilerden selalar..
    7. Ünlü isimler de 15 Temmuz Şehitler..
    8. 15 Temmuz Marşı yazarı ve bestecisi de..
    9. Başsavcı'dan açıklama... 102 bin..
    10. Darbeci hainler itiraf etti:..
    11. Yaklaşık 90 bin camide selâ okunuyor!
    12. 23 yıl önce çalınan motosikleti için..
    13. Mescid-i Aksa yarın açılıyor
    14. Akdeniz'de şiddetli deprem!
    15. Erdoğan: Piyonları ezmeden vezirlere..
    16. Günün âyet ve hadisi
    17. Gülen'e Pensilvanya'da rahat yok!..
    18. Destan yazan millete hakaret! Savcılar..
    19. İstanbul'da Şehitler Makamı dualarla..
    20. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert..
    Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece 3 gün önce bakın ne yapmış!
    Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece 3 gün önce bakın ne yapmış!
    Darbe gecesi şok ayrıntı! Erdoğan'ın pilotu kovuldu!
    Darbe gecesi şok ayrıntı! Erdoğan'ın pilotu kovuldu!
    Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kararını açıkladı
    Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kararını açıkladı
    15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi
    15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi