Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'23 yıl bedava enerji'

Mersin Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı, çatılara kurulan güneş enerjisinin 7.5 yılda maliyetini amorti edeceği ve 23 yıl bedava elektrik üreteceği değerlendirmesinde bulundu.

18 Temmuz 2017 Salı 11:34
'23 yıl bedava enerji'

Mersin Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Seyfettin Atar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çatı tipi güneş santralleri (GES) için yapı ruhsat koşulunu kaldırması ile birlikte çatılara kurulacak sistemin 7.5 yılda maliyetini amorti edeceği ve 23 yıl bedava elektrik üreteceği değerlendirmesinde bulundu.

MALİYETİ NE KADAR?

Binalara kurulan güneş enerji sistemine 10 kilovata kadar ruhsatsız müsaade edildiğini belirten Odası Başkanı Seyfettin Atar, bu sayede apartmanların kendi enerjilerini üretme imkanına sahip olabileceğini söyledi. Akdeniz'de yılın 365 gününün 300 gününde maksimum güneşe sahip olunduğunu kaydeden Atar, fotovoltaik panellerin elektrik üretimini gün ışığı olduğunda yaptığını göz önünde bulundurunca üretken sürenin 350 güne çıktığını belirterek, "Mersin'de güneşleme ortalama 7 saat oluyor. Biz binalarımıza 5 kilovatlık bir sistemi rahatlıkla kurabiliyoruz. Bu sistemin maliyeti ise 41 bin TL. Kurulu gücümüz olan 5 kilovat ile çarptığımızda her yıl yaklaşık 12 bin 250 saat enerji elde etmiş oluyoruz. Bunun karşılığı olarak da yıllık 5 bin 512 TL gelir elde etmiş olacağız" dedi.



'EN AZ 30 YIL ÖMRÜ VAR'

Toplam 41 bin TL'lik sistemin yılda 5 bin 512 TL kazanç sağlayarak 7.5 yılda kendini amorti ettiğini belirten Seyfettin Atar, "Bu sistemin en az 30 yıl ömrü var. Hal böyle olunca yaklaşık 23 yıl bedava elektrik üretecek bu sistem. Bu sistemin yanına akü grupları koyarsanız enerjinizi depolayıp kesinti durumunda elektriksiz kalmazsınız. Apartman ve sitelerde kurulması halinde sağlanacak tasarruf ile aidatlar bile karşılanabilir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 11:34
  1. Sektörler Haberleri
  2. Sektörler
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yılmaz okullardaki yeni müfredatı açıkladı
    1. Bakan Yılmaz okullardaki yeni..
    2. Trafikte acı tablo... İşte 6 aylık can..
    3. Ve Yeni Emenike bulundu
    4. Putin'in sözcüsünün kızı tesettüre..
    5. Yılın Bombası!Oumar Niasse Süper Lig..
    6. Şok bilgi paylaşıldı! İstanbul'da 2..
    7. PYD'ye çok ağır darbe! Hepsi öldürüldü
    8. İstanbul'da sel sularına olta atan adam!
    9. İstanbul'a 6 Bin tane düştü... uydudan..
    10. Denizli'de endemik bitki türü keşfedildi
    11. "Suğla Cazibe Sulaması" projesi..
    12. Alvaro Morata için tam 400 Milyon..
    13. Bu kadın anne olamaz... Sohbet ederken..
    14. 2008 senesinde belgelenmişti, işte..
    15. İntihara kalkışan işçilere küfür eden..
    16. Fenerbahçe'de golcü için kritik tarih!
    17. Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku!
    18. O askerden acı haber
    19. Ukrayna'da yeni devlet ilan edildi!
    20. Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a önerildi
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
    Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'