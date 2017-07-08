23. Yeşilyurt Kültür Kiraz ve Spor Festivali başladı

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından düzenlenen 23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkı Güreş Sahasında düzenlenen programla başladı.

Konukların davul zurna ile karşılandığı açılış programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’nin yanı sıra TBMM Başkan vekili Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Vali Vekili Miktat Alan, Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile çok sayıda davetli ve ilçe halkı katıldı.

İstanbul Yeşilyurtlular Derneği başkanı Mehmet Zeki Akıncı’nın açılış konuşmasından sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bir yandan şehrin tanıtımına katkı sunarken bir taraftan da ürünlerin tanıtılmasını sağladıklarını söyledi. Bu tür festivallerle yöre halkının kaynaşmasına da katkı sunduklarını kaydeden Polat, “Bizlerde Yeşilyurt kiraz festivalimizi kapsamlı bir hale getirerek çok çeşitli alanlara yayarak festivali uluslar arası bir festivale dönüştürdük” dedi.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Cazibe merkezleri arasında yer alan Malatya’nın bu süreçten sonra daha da gelişeceğinin altını çizerek yerel kalkınmanın temelinde kültürel ve sosyal kalkınmanın da önemine değindi.

Daha sonra söz alan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’de Kiraz Festivalinin önemine değindi. Kayısının AB coğrafi işaretler tescili almasına da değinen Palandöken, “Dünyaca bilinen kayısımıza coğrafi işaretler alarak Malatya’yı markalaştırılması, arkasında da kirazın festivalinin gelmesi ve bu kadar güzelliklerin bir arada olması adına sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında Yeşilyurt’un birinci markasının kirazından önce insanı olduğunu söyledi. Yeşilyurt’un aklının ve zekasının Türkiye’de marka olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, kayısının AB tarafından tescillenmesine de değindi. Hisarcıklıoğlu, artık kimsenin bundan sonra Malatya kayısısını taklit edemeyeceğini söyledi. Yeşilyurt Kirazının da kayısı gibi bir dünya markası olması için çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu “Çırmıktılılar işlerini bilirler, kirazı da kayısı bir dünya markası haline getirirler” şeklinde konuştu.

Malatya Vali Vekili Miktat Alan’da kiraz festivalinin Malatya’nın tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek katılan herkese teşekkür etti.

Programda daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise hükümet olarak tarım ürünlerinin ticarileşmesi noktasında önemli destekle sunduklarını söyledi. Milli tarım politikasının hayata geçirildiğini belirten Tüfenkci, “Biz istiyoruz ki hem üreticimiz kazansın, hem tüketicimiz hem de bu işin ticaretini yapanlar kazansın” dedi.

Malatya kayısının artık AB’den coğrafi işaretler tescili aldığını da hatırlatan Tüfenkci, “Artık tarımda Aydın incinden sonra Malatya kayısısı da tarım ürünlerinde ikinci tescillenen ürün olarak Türkiye’ye kazandırmış olduk” şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne de yaklaştıklarını ifade eden Tüfenkci, “2016 yılının en acı olaylarından birisi de bu hainlerin yapmış olduğu darbe girişimiydi” dedi. Aradan geçen yaklaşık bir yıllık süre zarfında Türkiye yaralarını sarmak için mücadele ettiğini kaydeden Tüfenkci, “Milletin o şanlı direnişi karşısında bu darbe girişiminin önlenmesi ile birlikte Türkiye hem demokrasisini hem de ekonomisini kurtardı” dedi.

Birilerin ülke istikrarını bozmaya çalıştığına da dikkat çeken Tüfenkci, “Ama Allah’ın izniyle nasıl burada bir festival dolayısıyla birleşebiliyorsak, bütünleşebiliyorsakbir arada olabiliyorsak İnşallah biz bir ve beraber olduğumuz sürece Türkiye daha fazla büyüyecek, daha fazla gelişecek ve Türkiye dünyada da bölgede de sözü geçen ülkeler arasındaen önde yer alacak” ifadelerine yer verdi.

Programın son konuşmacısı TBMM Başkan vekili Milletvekili Ahmet Aydın’da kendilerini bir Yeşilyurtlu olarak gördüklerini belirterek “Aslında her Adıyamanlı aynı zamanda bir Malatyalıdır,her Malatyalı da aynı zamanda bir Adıyamanlıdır. Aramıza Nemrutlar giremez, onu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

Toplum olarak ortaklaştıkları değerlerin olduğunu kaydeden Aydın, “Acıda ortaklaşıyoruz, sevinçte ortaklaşıyoruz. Bütün sıkıntılara rağmen söz konusu vatan olursa, bayrak olursa millet olursa, devlet ve inandığımız tüm değerler olursa hep birlikte çok rahat bir şekilde ortaklaşabiliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından festival kapsamında Yeşilyurtlu çiftlerin nikahı kıyıldı. İlk nikah Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından kıyılırken nikah şahitleri ise törenin protokolü oldu.

Festival daha sonra okçuluk gösterisi ile sürdü. Törene katılan Bakan Tüfenkci, TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın ve diğer davetliler de ok attı.