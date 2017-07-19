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23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi'nde Türkiye çeyrek finalde

23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 9 maçını da kazanarak çeyrek finale kaldı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:57
23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi'nde Türkiye çeyrek finalde

Su sporlarında, 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası Avustralya'da devam ediyor. Türkiye, grup etabındaki 9 maçını da kazanarak, çeyrek finale yükseldi.

Son dünya şampiyonu Türkiye, Hobart kentinde 14 Temmuz'da başlayan şampiyonada, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kolombiya, Fransa, İngiltere, Yeni Zellanda, ABD ve Rusya'yı mağlup ederek, yenilgi almadan çeyrek finale yükselen tek takım oldu.

Milli Takım, çeyrek finalde yarın Arjantin ile karşılaşacak.

  • 23 Yaş Altı Milli Takımı, 2015 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinci olmuştu.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:57
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. Fransa
  5. Avustralya
  6. Kanada
  7. Arjantin
  8. İspanya
  9. Kolombiya
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