Suriye'li muhalifler, Esad rejimini ateşkesi ihlalle suçlayarak Kazakistan’ın başkenti Astana’da planlanan müzakere turunun hazırlık toplantılarına katılmayı askıya aldı. Türkiye ile Rusya’nın ateşkes ve çözüm için oluşturduğu garantörlüğün şekli belli olmaya başladı. Buna göre iki ülke ateşkesi gözlemek için Suriye’de kontrol noktaları kuracak. Ortak mekanizma, ateşkesi ihlal eden tarafa yaptırım uygulayacak.

Ortak komisyon kurulacak

İhlalleri kayıt altına almak ve ateşkes rejimine uyumun sağlanması için Türkiye ve Rusya, fiili irtibat hattı çevresinde yerleşim bölgelerinde kontrol noktaları oluşturacaklar.

Yaptırım yapılacak

Komisyon, ateşkesi ihlal eden taraftan ihlali durdurmasını talep edecek. Etkilenen tarafın popülasyonu ve altyapısında meydana gelen zararın telafi edilmesi için tedbirler alacak. Bu talebe uyulmazsa, garantörler ihlal eden tarafa yaptırım önlemleri uygulayabilecek.

İki merkez kuruldu

Türk yetkililer, Suriye içinde kontrol noktalarının şu anda uygulamaya geçmediğini söyledi. Ancak ateşkesi izlemek üzere Ankara ve Moskova’da iki merkez kuruldu. Bu merkezler üzerinden karşılıklı iletişim sağlandığını belirten yetkili, Rusya ve Türkiye’nin kendi kaynaklarından gelen bilgileri değerlendirdiğini söyledi. “Herkesin kendi kaynakları var. Sahadan gelen bilgiler bu merkezlerde işleniyor” dedi.

23 Ocak'ta görüşmeler başlıyor

BM’nin de katılımıyla rejim ile muhalifler arasında yapılacak görüşmelerin 23 Ocak’ta Astana’da başlaması planlanıyor.