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Doğu ve Güneydoğu illerini için devrim gibi paket

Doğu ve Güneydoğu’daki 23 ilde ekonominin canlanması için süper teşvikler verilmesini içeren Cazibe Merkezleri programında başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 17:24
Doğu ve Güneydoğu illerini için devrim gibi paket

Başvuruları sonuçlarını Başbakan Binali Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Program kapsamında 3 bin 380 firma, 92 milyar liralık yatırım ve 375 bin kişilik istihdam başvurusu yaptı.

Başvuruları kabul edilen firmalara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Yer tahsis edilecek. Anahtar teslim fabrikanın 20 bin metrekareye veya 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı devlet tarafından sağlanacak.

Yerli makine teçhizat alana 3 yıl geri ödemesiz, 10 yıllık kredi verilecek. İşletmesini 23 ilden birine taşıyacak olanlara “lojistik desteği” temin edilecek. Çağrı ve veri merkezlerine; bina, iletişim altyapısı, kişi başı eğitim desteği, elektriğin yüzde 30 bedelinin ödenmesi gibi kolaylıklar da sunulacak.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 17:24
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