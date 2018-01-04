23 Aralık tarihli ehliyet sınav sonuçları erişime açıldı

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı. 23 Aralık tarihinde gerçekleşen 2017’nin son ehliyet sınavının sonuçları MEB’in resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Ehliyet sınav sonuçları ardından gözler direksiyon sınavına çevrildi. Ehliyet alabilmek için tek şart yazılı sınavdan geçer not almak değil ancak bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için ilk aşamada başarılı olmak gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor