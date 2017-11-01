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23 araç birbirine girmişti, nedeni ortaya çıktı

Ankara'da 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına sulama sisteminden akan suyun yolda buzlanmaya neden olduğu öğrenildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:57
23 araç birbirine girmişti, nedeni ortaya çıktı

Zincirleme kaza, Sabah saatlerinde Çankaya Mimar Caddesi üzerinde bulunan Öveçler Alt Geçidi'nde meydana geldi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, refüjdeki otomatik sulama sisteminin arızalanmasıyla yola akan su buzlanmaya neden oldu. Buzlanan yolda Oğuz İstif yönetimindeki minibüs alt geçidin duvarına çarptı. Minibüsün ardından alt geçide gelen diğer araçlar da kontrolden çıkarak birbirine girdi. 23 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza yapan sürücülerden Oğuz İstif, "Alt geçide girdikten sonra araba kaydı, kontrolünü kaybettik. Önce sol tarafa çarptık, sonra sağ tarafa çarparak durabildik. Benim yaptığım kazanın ardından bir Otomobil geldi arkadan çarptı. Ondan sonra da zincirleme kazalar birbiri ardına oldu" dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:57
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