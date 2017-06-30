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223 yıllık cami restore edilecek

Elazığ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında ibadete açılan ve bugüne kadar kesintisiz hizmet veren tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatılacak.

30 Haziran 2017 Cuma 14:48
223 yıllık cami restore edilecek

Elazığ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında ibadete açılan ve bugüne kadar kesintisiz hizmet veren tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilecek.

Keban İlçe Müftü Vekili Serkan Cihangir, yaptığı açıklamada, Yusuf Ziya Camisi'nin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu, gelecek aydan itibaren camide restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacağını söyledi.

Restorasyon çalışmasının 2 yıl süreceğini kaydeden Cihangir, bu nedenle caminin ibadete kapatıldığını belirtti.

Yusuf Ziya Paşa Camisi İmamı Mehmet Özdemir de Kallar Mahallesi'nde eğimli bir arazide bulunan ibadethanenin 18. yüzyılda Yusuf Ziya Paşa tarafından yapıldığını, yapı içerisinde medrese, mektep, çeşme ve şadırvan bulunduğunu bildirdi.

Yusuf Ziya Paşa Camisi'nin ilçenin önemli tarihi eseri olduğunu kaydeden Özdemir, yapının son dönem Osmanlı mimarisi ve süslemelerinin güzel bir örneğini teşkil ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:48
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  4. Cihangir
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