22,3 milyarlık şirket evliliğine onay verildi

Geçen yıl, tüm işlemler içinde özelleştirmeler hariç olmak üzere, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde toplam işlem bedelinin 22 milyar 310 milyon lira olduğu belirlendi. Bu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş şirketlerin gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri ise 5,3 milyar lira oldu.

Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre Hollanda ve Japonya kökenli yatırımcılar ilk sırada yer aldı. Bu ülkeleri Fransa ve Lüksemburg izledi.