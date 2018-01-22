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223 ilçe doğalgaz alarmı veriyor

Hava kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında, bakanlık tarafından doğalgaz ihtiyaç haritası çıkarıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:00
223 ilçe doğalgaz alarmı veriyor

Gölbaşı’ndaki Çevre Referans Laboratuvarı’nda konuşan Çevre Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, “Keşan ve Iğdır’da hava kirli, kükürtdioksit fazla. ‘Doğalgaza geçeceksin’ alarmı veriyor. Tam 223 ilçe saptadık ve Enerji Bakanlığı’na bildirdik” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, hava kalitesinin 81 ilde kurulu 300 istasyonda anlık olarak ölçüldüğünü, kirliliğin nedenlerinin saptandığını ve bu merkezde hava kalitesinin artırılması için analizler yapıldığını söyledi.

ÜSTTEN YAKMALI SOBA

Öztürk, istasyonlar sayesinde kirleticinin ne olduğu bilgisine anında ulaştıklarını vurguladı. Öztürk, “Örneğin Keşan ve Iğdır’da hava kirli, kükürtdioksit fazla. ‘Doğalgaza geçeceksin’ diye alarm veriyor. Bu şekilde tam 223 ilçe saptadık ve Enerji Bakanlığı’na bildirdik. 75 ilçe yatırım programına alındı, bu bölgelere doğalgaz geldiğinde vatandaşlar temiz havaya kavuşacak” diye konuştu. Habertürk'ün haberine göre, yatırım planına girmeyi bekleyen ilçeler için de hava kirliliğini azaltmaya yönelik önerilerde bulunan Öztürk, “Soba ile ısınan vatandaşlarımız mutlaka üstten yakmalı soba kullanmalı. Alttan yakma hazneli sobalar zehir kusuyor. Kükürtdioksit kaynaklı kirliliğin büyük sebebi bu sobalar” dedi.

HER BÖLGEDEN İLÇE LİSTEDE VAR

Hava kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında, bakanlık tarafından hazırlanan doğalgaz ihtiyaç haritasında yer alan ilçelerden bazıları şöyle: Ankara Beypazarı, İzmir Şelçuk, Çanakkale Lapseki, Erzurum Oltu, Konya Beyşehir, Muğla Ula, Ordu Ünye, Rize Ardeşen, Sivas Divriği, Trabzon Akçaabat, Adana Kozan, Balıkesir Edremit, Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:00
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