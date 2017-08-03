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222 milyon Euro ödendi! Tarihi transfer tamam

Paris Saint Germain, Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro'yu Barcelona'ya ödedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 20:08
222 milyon Euro ödendi! Tarihi transfer tamam

Gün içerisinde İspanya Futbol Federasyonu'na ulaşan 222 milyon Euro, Finansal Fair Play kurallarına aykırı olduğu iddiasıyla federasyon tarafından kabul görmemişti. Bunun üzerine PSG, Neymar'ın avukatı aracılığıyla 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini doğrudan Barcelona'ya iletti.

BARCELONA AÇIKLAMA YAPTI

Barcelona, Neymar'ın avukatının 222 milyon euroluk serbest kalma ücretini kulübe gelerek bizzat ödediğini açıkladı. Katalan devi, bu durumu UEFA'ya bildireceklerini de belirtti.

Neymar artık Barcelona futbolcusu değil. PSG'nin transferi kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 20:08
  1. neymar
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