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22 yıllık mücadelesinin sonunda hüsrana uğradı

Sivaslı Kadir Göndelen, SGK’nın kendisinden haksız yere aldığını düşündüğü 11 bin 128 TL’yi geri almak için 22 yıl boyunca verdi. Mücadelenin sonunda kendisinden 8.40 kuruş fazla para alındığını öğrenen Göndelen’e üzerinden 10 yıl geçtiği ve zaman aşımına uğradığı için geri ödenmedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:59
22 yıllık mücadelesinin sonunda hüsrana uğradı

Sivas’ta yaşayan Kadir Göndelen (75), 1993 yılında SSK’dan emekli oldu. 1985’li yıllarda SSK’lı olduğu süre içerisinde 6 ay süre ile bilgisi dışında BAĞ-KUR’a bağlandığı gerekçesine ile emekliliğinden 2 yıl sonra kendisine BAĞ-KUR borcu çıkartıldı. Zaten emekli olduğunu belirterek kendisine çıkartılan borcu ödemeyen Göndelen, icraya verilince tarım arazisini satarak 11 bin 128 TL’lik borcu ödedi. Borcunu ödedikten sonra konuyu araştıran Göndelen, kendisinden tahsilatı yapılan BAĞ-KUR günlerinin SKK günleri ile birleştirilmemiş olduğunu fark etti. Bunun üzerine ödediği parayı geri alabilmek için 22 yıl süren bir mücadele başlattı. 22 yıl süren mücadelenin neticesinde geçtiğimiz günlerde SGK tarafından Göndelen’e gönderilen bir yazıda, SSK ile BAĞ-KUR’daki çalışma günlerinin birleştirilmesi yönünde kendisinden bir talep gelmediği için birleştirilme yapılmadığı, kendisinden 8.40 kuruş fazla para alındığı bu paranın ise 10 yıllık zaman aşımı dolayısı ile kendisine geri ödenemeyeceği belirtildi.

22 YILIN SONUNDA HÜSRANA UĞRADI

Kadir Gökdelen yaptığı açıklamada, “1993 yılında SKK’dan emekli oldum. 1985’te SSK’lıyken 6 ay tarım ürünleri satmıştım. Bu sürede bilgim olmadan BAĞ-KUR’lu olmuşum. 1995 yılında bana SGK borcu çıkartıldı. Haksız bir borç olduğunu düşündüğüm için ödeme yapmadım. Beni icraya verdiklerinde evim bağım elimden alınmasın diye tarlamı satıp parayı ödedim. Sonra yaptığım araştırmada benden parası alınan günlerin SKK günlerim ile birleştirilmediğini, bana faydası olmayan günlerin parasını ödediğimi öğrendim. Paramın geri ödenmesi için mücadele başlattım. Çalmadığım kapı kalmadı. 22 yılın sonunda bu yazıyı aldım. Ödediğim paranın avukatlık, evrak gibi masraflarda eridiği 8.40 kuruş kaldığı, bununda zaman aşımına uğradığı için geri ödenemeyeceği söylendi. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesi için yardım istiyorum. Ben bu parayı tarlamı satarak ödedim” dedi.

Onur Erden

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:59
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