22 yaşında Milli Eğitim Bakanı yardımcısı oldu

Milli Eğitim Bakanı Ulugbek Inoyatov düzenlediği bir video konferans sırasında yeni yardımcısını, eğitim çalışanlarına tanıttı.

Devlet Başkanı Mirziyaev 30 Haziran Cuma günü yapılan 'Kamolot' gençlik kurumu toplantısında Ali Şir Sadullayev isimli gencin Özbekistan'da yabancı dillerin öğretimini geliştirme önerilerini çok beğenmişti.

Şevket Mirziyaev onun inisiyatiflerini takdir ederek bakan yardımcısı olarak tayin edilmesi emrini verdi.

Ali Şir Sadullayev Jizzak ilinin Jizzak ilçesinde 11 Temmuz 1994 yılında doğdu. Taşkent'te Singapur Yönetim Geliştirme Enstitüsünden mezun olduktan sonra eğitim müdürü olarak çalışmaya başlamıştı.