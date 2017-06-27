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22 milyon Amerikalı sigortasız bırakabilir

ABD'de Obamacare'in yerine getirilmek istenen yeni sağlık sigortası sistemiyle 22 milyon Amerikalının daha sigortasız kalabileceği bildirildi.

27 Haziran 2017 Salı 10:26
22 milyon Amerikalı sigortasız bırakabilir

Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Parti'nin Obamacare'in yerine getirmek istediği yeni sağlık sigortası sisteminin 22 milyon Amerikalının daha sigortasız kalmasına yol açabileceği bildirildi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçilerin "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısının son versiyonuna yönelik analiz raporunu yayınladı.

49 MİLYONU GEÇEBİLİR

Raporda, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası" ya da halk arasındaki adıyla "Obamacare"in iptalini hedefleyen AHCA'nın, ülkedeki sigortasız birey sayısını 2026 itibarıyla 22 milyon daha artırabileceği belirtildi.

Mevcut sistem çerçevesinde 2026 itibarıyla yaklaşık 28 milyon Amerikalının sigortasız kalacağını tahmin eden CBO'nun projeksiyonları, AHCA'nın yasalaşması halinde bu sayının 49 milyonun üzerine çıkacağına işaret ediyor.

ÖNCEKİ TAHMİNE GÖRE 1 MİLYON DÜŞTÜ

ABD Kongresinin partiler üstü bürokratik kurumu CBO'nun AHCA'nın bir önceki versiyonu için geçen ayın sonunda yayınladığı rapor ise sigortasız kişi sayısında 2026 itibarıyla yaşanacak artışı 23 milyon olarak tahmin etmişti.

AHCA'nın ilk haliyle yeterli desteği bulamaması nedeniyle yapılan değişikliği içeren son versiyon, sigortasız kalacak kişi sayısına ilişkin tahminlerin 1 milyon düşmesini sağladı. Buna karşın sigortasız kişi sayısının 22 milyon daha artmasına karşı çıkan birçok senatörün tasarının Kongrenin üst kanadından geçmesini engelleyeceği tahmin ediliyor.

AHCA'nın son versiyonunun bu hafta ABD Senatosu Genel Kurulunda oylamaya sunulması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi, AHCA tasarısının son versiyonunu 4 Mayıs'ta yapılan oylamayla kabul etmişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 10:26
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