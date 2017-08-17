2.2 milyar oyuncu 109 milyar dolar harcayacak

İnsanların ekran karşısında geçirdiği vakit her geçen gün artarken, oyun pazarı da aynı hızla büyüyor. Araştırma şirketi Newzoo’nun küresel oyun pazarı hakkında yayımladığı son rapor bu büyümenin önümüzdeki yıllarda hız kesmeden devam edeceğini ortaya koydu. Rapora göre dünyada oyun oynayan kişi sayısı 2.2 milyara ulaşmış durumda. Bu kişilerin yarattığı gelir, yani küresel oyun pazarının büyüklüğü bu yıl 108.9 milyar dolara ulaşacak.Bu rakam toplam pazarın 2016 yılına göre yüzde 7.7 büyüyeceği anlamına geliyor. Söz konusu gelirler sadece oyun satışlarını değil, oyun içi satın almalar ve ek paket alımlarını da içinde barındırıyor.

MOBİLDE HIZLI ARTIŞ

Newzoo’ya göre bu yıl, 108.9 milyar dolarlık toplam oyun gelirinin 46.1 milyar doları mobil(akıllı telefon+tablet) oyunlardan gelecek. Akıllı telefon oyunlarının payı yüzde 32, tablet oyunlarının pazar payı ise yüzde 10 olacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse mobil oyun pazarı seneyi muazzam bir büyümeyle kapatmış olacak. Akşam'ın haberine göre, mobil oyun gelirleri geçtiğimiz yıl 38.6 milyar dolara ulaşmıştı. Yani bu yıl beklenen büyüme oranı yüzde 19.4 olacak.

Genelden 2.5 kat hızlı

Bu oran pazar genelinde beklenen büyümenin yaklaşık 2.5 katı. Tablet ve akıllı telefon oyunlarının bu büyümeyi önümüzdeki 3 yılda da devam ettirmesi bekleniyor. Newzoo 2020 yılında küresel oyun gelirlerinin yarısının yani 64.9 milyar dolarının mobil oyunlardan gelmesini beliyor. Mobil oyun pazarı 3 yılda yüzde 40.7 büyüyecek. Genel pazar büyümesinin önemli bir kısmı mobilden gelecek.

Konsol konumunu koruyacak

Ekranlar günün her anında ulaşılabilir hale geldiğinden beri bir televizyona ihtiyaç duyan konsolların geleceği sık sık tartışma konusu oluyor. Newzoo’ya göre ise konsolların yakın zamanda kaybolmaya niyeti yok. 2017’de konsol gelirleri toplam pazarın yüzde 31’ini yani 33 milyar 759 milyon dolarını oluşturacak. 2020’de ise mobil oyunlardaki hızlı büyüme sebebiyle konsolların payı düşse de gelirlerde artış yaşanacak. 2020 yılında konsol oyunlarının pazar payı yüzde 28’e gerileyecek. Konsollardan elde edilen toplam gelir ise 35 milyar 980 milyon dolara yükselecek.

Ortalama büyüme yüzde 6.2

Newzoo’nun raporuna göre küresel oyun pazarı önümüzdeki 3 yılda, yıllık ortalama yüzde 6.2 büyümeyle 2020 yılında 128.9 milyar dolara ulaşacak. PC oyunlarından elde edilen gelir 2017’de 25 milyar 47 milyon dolar olacak. 2020’de ise bu rakam 24 milyar 415 milyon dolara gerileyecek.

‘Tarayıcının’ kemik kitlesi var

Raporda bahsedilen 25 milyar dolarlık PC oyunları pazarına tarayıcı(browser) oyunları dahil değil. Bu oyunlar herhangi bir indirme veya yükleme gerektirmediği için mesai saatlerinde çok oynanıyor. Rapora göre tarayıcı oyunlarının toplam pazardaki payı bu yıl yüzde 4 olacak. Bu oyunlardan 4.4 milyar dolarlık gelir elde edilecek. Tarayıcı oyunlarının toplam pazardaki payı 2020’de ise 1 puan gerileyecek. Yani oyunlar ne kadar gelişirse gelişsin basit tarayıcı oyunlarına talep ölmeyecek.