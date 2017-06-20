22 gün oldu katil hâlâ firarda

HABER MERKEZİ - Daha önce de şiddet uyguladığı eşi Esma Karanfil’i de ağır yaralayan Cemil Karanfil cinayetin ardından kayıplara karışmıştı. Cinayet sonrası kamera kayıtlarını inceleyen asayiş ekipleri, arabasını bıraktıktan sonra motosikletle kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalayabilmek için geniş çaplı bir soruşturma yürütmüştü. Elim olayın üzerinden 22 gün geçmesine rağmen halen bir sonuç alınamaması ve kamuoyunun yeterince aydınlatılamaması da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Gazetemizi arayarak, konu hakkında bilgi almak isteyen okuyucularımız ve vatandaşlar ise, hain saldırıyı gerçekleştiren zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor.