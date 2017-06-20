İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

22 gün oldu katil hâlâ firarda

29 Mayıs günü iftar öncesi Başakşehir’de kızının evinde damadı Cemil Yavuz Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürülen gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’in katil zanlısının halen yakalanamaması tepkileri de beraberinde getiriyor. Demirel’in ailesi ise, katilin hâlâ yakalanamamış olmasından dolayı endişeli.

20 Haziran 2017 Salı 07:15
22 gün oldu katil hâlâ firarda

HABER MERKEZİDaha önce de şiddet uyguladığı eşi Esma Karanfil’i de ağır yaralayan Cemil Karanfil cinayetin ardından kayıplara karışmıştı. Cinayet sonrası kamera kayıtlarını inceleyen asayiş ekipleri, arabasını bıraktıktan sonra motosikletle kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalayabilmek için geniş çaplı bir soruşturma yürütmüştü. Elim olayın üzerinden 22 gün geçmesine rağmen halen bir sonuç alınamaması ve kamuoyunun yeterince aydınlatılamaması da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Gazetemizi arayarak, konu hakkında bilgi almak isteyen okuyucularımız ve vatandaşlar ise, hain saldırıyı gerçekleştiren zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor. 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 07:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • eminemin1 sa önce
    Adam hem vahşice cinayetler işlemiş hem hapis yatmaya bile razı değil! Kuvvetle muhtemel yurtdışına kaçış yolları arıyor. Böylelerini asmayıp milletin başın musallat eden batı uşağı laik sistem asılmalı!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sağlık alanında büyük devrim! Artık eczaneden alınabilecek
  1. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
  2. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
  3. Japon devi iflas etti
  4. Galatasaray'ın istediği yıldız..
  5. Yarın akşam Kadir Gecesi
  6. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
  7. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
  8. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
  9. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
  10. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
  11. Avustralya'dan Suriye kararı
  12. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
  13. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
  14. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
  15. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
  16. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
  17. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
  18. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
  19. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
  20. Taşları delip çıkarıyor! Bozulmadan..
'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
Ve Katar haraca mecbur edildi!
Ve Katar haraca mecbur edildi!
Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!