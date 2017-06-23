21. yüzyılın en yıkıcı 13 doğal felaketi

Doğal felaketler insanlık tarihi boyunca birçok can kaybı ve maddi hasara neden oldu, olmaya da devam ediyor. Depremler, tsunamiler, kasırgalar, volkanik patlamalar... "En kötüsünün" hangisi olduğu konusunda pek çok belirleyici olsa da her biri tek başına epey yıkıcı ve karşı konulması çok zor olaylar.

İşte yaşadığımız yüzyılda meydana gelen ve insanlık tarihinde derin yaralar açan doğal felaketlerin bazıları: